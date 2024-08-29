Москва, 29 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Законы, касающиеся школьного образования, прав инвалидов, управляющих компаний и перевозчиков такси, начнут действовать в России с 1 сентября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Он напомнил, что в новом учебном году в школах вводятся обязательные уроки труда, а ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Трудовое воспитание не должно исключаться из образовательного процесса, подчеркнул Володин.

Все образовательные организации вне зависимости от формы собственности будут вывешивать на своих зданиях государственный флаг. Прежде такая обязанность распространялась на общеобразовательные учреждения, указано в карточках, размещенных в канале спикера ГД.

Несколько законов затронут людей с инвалидностью. С 1 сентября безбилетных инвалидов I группы запрещено высаживать из общественного транспорта, за нарушение вводится штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Ранее уже принята аналогичная мера в отношении детей, не достигших 16-летнего возраста. Их высадка несет прямую угрозу жизни и здоровью», — отметил Володин.

Для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек вводится квота на трудоустройство инвалидов в размере 2-4% от среднесписочной численности трудящихся. Их обяжут создавать для таких работников необходимые условия труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации.

Также работодателей обязали рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу с учётом текущей зарплаты сотрудника с премиями и выплатами.

Учредители управляющих компаний с аннулированной лицензией попадут в реестр дисквалифицированных лиц и не смогут создавать организации, обслуживающие многоквартирные дома, до исключения из чёрного списка. Учредителями не смогут быть лица с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики.

Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут обслуживать хостинг-провайдеры с исключительно российскими серверами. Речь идёт о российских юрлицах, подключенных к государственной системе противодействия кибератакам.

Перевозчиков такси с наступлением осени обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Они будут заключать договор в отношении каждого автомобиля и размещать информацию о нём в салоне такси.

С сентября экскурсоводов и гидов-переводчиков обяжут оказывать услуги очно и на основании договора, соответствующего законодательству. Туроператоров, регулярно нарушающих процедуру подачи сведений об электронных путёвках, будут исключать из реестра Ростуризма.

Еще одно нововведение касается оказания первой помощи. Комплекс мероприятий и их последовательность будет определять Минздрав. В аптечки разрешат включать лекарства, указано в карточках.

Как сообщало ИА Регнум, с начала учебного года в России вступят в силу поправки в закон «Об образовании». Для школьников ограничат использование мобильных телефонов и умных часов во время занятий, учителям позволят делать детям замечания.

С нового учебного года в школу вместо предмета «Технология» вернутся уроки труда — по одному часу в неделю в начальной школе и по два в средней. При этом проводиться они будут в новом формате и с современным оборудованием.