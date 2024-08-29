Москва, 29 августа, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Следственный комитет провёл четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По его данным, само расследование дела о покушении завершилось. Его фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении готовившегося покушения на Симоньян и Собчак. Украинские спецслужбы пообещали исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство. У задержанных изъяли оружие. На допросе они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

3 июля в уголовном деле о подготовке покушения на главреда появились три новых фигуранта, в их числе оказался ученик восьмого класса. Троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и школьника— задержали по делу о хулиганстве 7 мая. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

24 августа обвиняемым в подготовке покушений провели очную ставку. В тот же день Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела.