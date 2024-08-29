Москва, 29 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В Москве на 67% увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях детей, сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции столичного ГУ МВД России Анастасия Иванова.

ТАСС/Михаил Жбанков

«Что касается непосредственно детей, рост количества ДТП составляет 30% за семь месяцев. И, к сожалению, количество погибших детей у нас увеличилось на 67%», — сказала Иванова.

Легковой автомобиль Mitsubishi 19 августа сбил двух несовершеннолетних девочек, перебегавших дорогу в Ново-Переделкино на юго-западе Москвы.

Одну из девочек отправили в больницу на машине скорой помощи сразу после её прибытия. Второй пострадавшей потребовались реанимационные мероприятия на месте, после этого её также увезли в медучреждение.

Как передавало ИА Регнум, на пересечении Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего и скрылся.

Мальчик 2016 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В прокуратуре Северного административного округа Москвы уточнили, что ребёнок умер.

В Москве водитель автомобиля Kia совершил наезд на мальчика десяти лет. Наезд произошёл на регулируемом пешеходном переходе, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован.