Москва, 29 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым новым фигурантам по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили 29 августа в пресс-службе суда.

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«Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А., Хамидову Х. А. (внесены в перечень террористов и экстремистов) продлён срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее были арестованы 12 фигурантов уголовного дела.

Четырём предполагаемым непосредственным исполнителям предъявили обвинения по статьям «Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы», «Участие в террористической организации», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконный оборот оружия в составе организованной группы».

Остальных обвиняют в пособничестве в совершении преступления.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа пять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они ворвались внутрь здания и начали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 144 человека, включая шестерых детей. Кроме того, ещё более 500 человек пострадали.

Четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след.