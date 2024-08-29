Москва, 29 августа, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В четверг, 29 августа, в 19:00 мск в Монако начнётся жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025.

JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ТАСС

Число команд в основной стадии ЛЧ расширили с 32 до 36. Их распределят по четырём корзинам в зависимости от клубного коэффициента УЕФА.

Каждый участник турнира проведёт четыре домашние и четыре гостевые встречи с двумя командами из каждой корзины.

Кроме того, будет создана единая таблица, команды, занявшие в едином рейтинге места с первого по восьмое, автоматически выходят в плей-офф.

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, встретятся в двухматчевом стыковом противостоянии, победитель выйдет в плей-офф, проигравший — в Лигу Европы.

Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, выбывают из еврокубков.

Как передавало ИА Регнум, для участия в турнире отобрались «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль», «ПСВ», «Фейенорд», «Спортинг», «Бенфика», «Штурм», «Зальцбург», «Брюгге», «Динамо», «Селтик», «Спарта», «Шахтер», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Слован».

Ранее УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов, сделав акцент на вокальной части. УЕФА решил вернуться к оркестровой версии. В последний раз она звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Из мелодии убрали инструментал, изменив звучание.