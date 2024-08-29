* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 29 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Террористы, связанные с Исламским государством (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировали убить десятки тысяч человек на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Разведданные о планах террористов передало австрийским властям ЦРУ, сообщил замгендиректора спецслужбы Дэвид Коэн.

Ricardo Rubio/Global Look Press Тейлор Свифт

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев», — сказал Коэн во время выступления 28 августа.

Отмечается, что теракт планировали совершить четыре человека. Благодаря переданным разведданным австрийским правоохранителям удалось найти и арестовать подозреваемых.

При обысках у них обнаружили составные части взрывных устройств. Причём у некоторых из них имелся доступ к площадке, на которой должна была выступить Свифт.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа стало известно, что концерты Свифт отменили в столице Австрии Вене в связи с угрозой терактов. В Вене певица планировала дать три концерта 8–10 августа, на каждом ожидалось присутствие до 65 тысяч зрителей. Однако компания — организатор мероприятий Barracuda Music сообщила в социальной сети, что концерты отменены из-за угрозы терактов.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал в публикации в X отмену концертов «разочарованием для всех фанатов», но подчеркнул серьёзность угрозы теракта в Вене. По словам Нехаммера, угрозу выявили благодаря сотрудничеству с западными службами.

Позже Свифт обратилась к фанатам и заявила, что «опустошена» известиями об отмене концертов. Вместе с этим она поблагодарила австрийские власти, отметив, что благодаря их действиям она и её поклонники сожалеют об отмене концертов, а не «скорбят о потерянных жизнях».