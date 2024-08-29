Москва, 29 августа, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Ряд законодательных изменений вступит в силу в России с началом нового учебного года. Они затронут, в частности, школьников, инвалидов и работодателей, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 августа в Telegram-канале.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Он отметил, что с 1 сентября в школах введут обязательные уроки труда, а предмет ОБЖ заменят на «Основы безопасности и защиты Родины». Все образовательные организации, а не только общеобразовательные учреждения, будут вывешивать на зданиях государственный флаг.

Начнёт действовать запрет на высадку из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица. Ранее такой запрет ввели в отношении детей младше 16 лет, напомнил Володин.

«Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний (УК). Теперь они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики», — указал спикер Госдумы.

Он добавил, что учредителей УК с аннулированной лицензией лишили возможности создавать организации, обслуживающие многоквартирные дома.

Кроме того, перевозчиков легковым такси обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, а работодателей - рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу с учётом текущей зарплаты сотрудника, премий и других выплат.

Как сообщало ИА Регнум, с начала учебного года в России вступят в силу поправки в закон «Об образовании». Для школьников ограничат использование мобильных телефонов и умных часов во время занятий.