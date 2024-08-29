Москва, 29 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Следствию не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста, совершённого в 2022 году. Об этом говорится в одном из судебных документов, сообщает 29 августа RT.

ИА REGNUM

«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», — указано в документе.

В связи с этим следствие полагает, что обвиняемые в причастности к теракту Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, находясь на свободе, тем или иным способом воспрепятствуют производству по уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, Антипова, Былина и Тяжелых 17 октября 2022 года арестовали по решению суда. Всего обвиняемых восемь, это граждане России, Армении и Украины.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, пламя перекинулось на цистерны соседнего грузового поезда. В результате обрушились два пролёта автомобильной части моста, погибли четыре человека. Позднее в ФСБ сообщили, что за терактом стоит Главное управление разведки минобороны Украины.