Донецк, 29 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. 240 тысяч российских школьников из всех регионов страны получили от партии «Единая Россия» школьные наборы. Кроме того, ЕР организовала депутатский и общественный контроль за процессами строительства и капитального ремонта школьных зданий, благодаря чему объекты были сданы в срок.

ER.ru Школы в ДНР отремонтировали народной программе «Единой России»

Итоги акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» и подготовку школ к новому учебному году обсудили участники заседания всероссийского штаба ЕР и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений.

Согласно заявлению врио секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, в рамках реализуемой с 2022 года «Единой Россией» и Минпросвещения программы капитального ремонта школ в РФ будет сдано в эксплуатацию примерно 4,5 тысячи школ, 406 из которых отремонтированы в этом году.

В перечне субъектов Федерации, лидирующих в реализации программы, лучшими назвали Калмыкию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, а также Пензенскую и Рязанскую области.

ER.ru Школы в ДНР отремонтировали народной программе «Единой России»

По словам Владимира Якушева, президентское поручение о строительстве 1300 новых школ будет выполнено раньше запланированного срока. Работа в рамках программы быстрее всего шла в Санкт-Петербурге, Татарстане, ЯНАО, Красноярском крае, а также в Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях.

Также врио секретаря генсовета ЕР поделился подробностями о проведенной ЕР традиционной акции «Собери ребёнка в школу».

«Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи — в новых регионах», — рассказал он.

Единороссы-парламентарии и активисты партии помогли 5,5 тысячи школ в подготовке к 1 сентября. Участниками акции «Родительская приемка» стали более 13 тысяч родителей учеников.

ER.ru Школы в ДНР отремонтировали народной программе «Единой России»

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, контроль капремонта партийцами позволил восстановить на 1000 зданий больше. Разработанная ЕР и Минпросвещения программа реализуется раньше запланированных сроков.

Кравцов подчеркнул, что по инициативе партии с 1 сентября 2024 года все российские школы работают по общим федеральным стандартам. В программу обучения вернут «Труд» и добавят «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом информирует сайт партии ER.RU.

ER.ru Школы в ДНР отремонтировали народной программе «Единой России»

Также участники мероприятия узнали из обращения Сергея Кравцова к депутатам регионов о развитии системы воспитательной, патриотической работы. В начале каждой учебной недели проходит поднятие флага, исполнение гимна РФ. Проводятся уроки «Разговоры о важном». «Профориентация, о которой говорил президент, действует начиная с 6-го класса. Проходят уроки «Россия — мои горизонты», — заключил он.

«У депутатов народного совета ДНР на партийном контроле был ремонт порядка 100 образовательных учреждений в республике. Эти школы не обновлялись по 20–30 лет. Теперь же их отремонтировали шефы-регионы по народной программе «Единой России», — заявил депутат народного совета ДНР, председатель комитета по образованию, науке, культуре и делам общественных организаций Сергей Ярош.

По его словам, на сегодняшний день большинство объектов образования готово принять учеников после ремонта.