Москва, 29 августа, 2024, 08:37 — ИА Регнум. С мирными жителями Курской области, куда вторглись украинские войска, очень сложно связаться. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ТАСС/Сергей Савостьянов

«Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена», — приводит слова Мирошника издание aif.ru.

По его словам, связь в основном возможна через людей, совершающих вылазки в приграничье. Они ежедневно, пользуясь тайными тропами, вывозят тех, кто не смог выехать.

Как сообщало ИА Регнум, Мирошник также заявил, что российским властям достоверно известно о похищении мирных жителей Курской области украинскими боевиками. Не исключено, что киевский режим попытается использовать пленников для обмена. Есть предварительные списки похищенных, добавил посол.