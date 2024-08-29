Луганск, 29 августа, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране и организовала мониторинг со стороны депутатов и общественных организаций за процессом строительства и капитального ремонта образовательных учреждений, что способствовало своевременной сдаче этих объектов.

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

На заседании всероссийского штаба партии и Министерства просвещения, посвященного президентским инициативам по ремонту и строительству новых школ, были подведены итоги акции «Собери ребенка в школу» и оценена готовность учебных заведений к новому учебному году.

Врио секретаря генерального совета Владимир Якушев отметил, что в рамках программы капитального ремонта, осуществляемой «Единой Россией» вместе с Минпросвещения с 2022 года, к началу учебного года будет сдано почти 4,5 тысячи школ по всей стране, включая 406 объектов, которые будут завершены в текущем году.

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

К регионам, которые наиболее успешно реализуют эту программу, он отнес Республику Калмыкию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, а также Пензенскую и Рязанскую области.

Врио секретаря генсовета также сообщил, что поручение президента о строительстве 1300 новых учебных заведений будет выполнено досрочно.

Он привел в пример успешную реализацию программы в таких регионах, как Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, а также Волгоградская, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Свердловская области.

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

Владимир Якушев отметил, что партия организовала традиционную акцию «Собери ребёнка в школу». Ежегодно «Единая Россия» предоставляет адресную помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. В этом году поддержку получили 240 тысяч детей, среди которых 63 тысячи — в новых регионах, добавил он.

Депутаты «Единой России» и партийные активисты помогли подготовить к учебному году 5,5 тысячи школ. Более 13 тысяч родителей приняли участие в акции «Родительская приёмка».

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что контроль со стороны «Единой России» за капитальным ремонтом образовательных учреждений позволил улучшить состояние более 1000 объектов. По его словам, программа, которую осуществляет партия совместно с Минпросвещения, реализуется быстрее запланированных сроков.

Он также напомнил, что с нового учебного года все школы начнут работать согласно единым федеральным стандартам. С 1 сентября в образовательный процесс вернется предмет «Труд», а также будут введены «Основы безопасности и защиты Родины», пишет сайт партии «Единая Россия».

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

Обращаясь к депутатам партии в регионах, Сергей Кравцов подчеркнул, что в школах активно развивается система воспитательной и патриотической работы. Это включает в себя поднятие флага, исполнение государственного гимна в начале учебной недели, а также уроки под названием «Разговоры о важном». Он также обратил внимание на то, что профориентация, о которой упоминал президент, начинается с 6-го класса и проводятся занятия «Россия — мои горизонты».

Региональный координатор партпроекта «Новая школа» Олег Коваль рассказал, что перед началом нового учебного года активисты «Единой России» по всей республике присоединились к партийным акциям «Родительская приемка» и «Собери ребенка в школу».

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

«В этом году по федеральной программе модернизации школьных систем образования, а также в рамках народной программы «Единой России» на территории Луганской Народной Республики завершается капитальный ремонт шести учебных учреждений. Кроме того, при поддержке регионов-шефов завершается ремонт и многих других образовательных учреждений республики», — отметил он.

В школах региона отремонтировали кровли, спортзалы, оборудованы пищеблоки, облагорожена прилегающая территория.

ER.ru Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

«А, чтобы помочь детям подготовиться к учебному году, луганское региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля присоединилось к акции «Собери ребенка в школу». Пункты сбора были открыты во всех муниципалитетах республики, а участие в акции приняли почти пять тысяч человек: депутаты всех уровней, представители различных ведомств, активисты и сторонники партии, а также неравнодушные жители. За короткий промежуток времени помощь получили порядка 3 тысяч ребят. Это дети из многодетных семей, семей участников СВО, а также дети, лишённые опеки, и чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию», — подчеркнул он.