На Украине сообщили о пожаре на предприятии в Черкассах после серии взрывов
Черкассы, Украина, 29 августа, 2024, 08:17 — ИА Регнум. На одном из предприятий в Черкассах на Украине после серии взрывов возник пожар, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идёт его ликвидация», — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о серии взрывов в регионе.
Как передавало ИА Регнум, 29 августа издание «Зеркало недели» сообщило, что ночью взрывы прогремели на окраинах Киева.
В ночь на 28 августа взрывы прогремели в Конотопе Сумской области, сообщали украинские СМИ. В регионе объявлялась воздушная тревога.