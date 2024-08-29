Черкассы, Украина, 29 августа, 2024, 08:17 — ИА Регнум. На одном из предприятий в Черкассах на Украине после серии взрывов возник пожар, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идёт его ликвидация», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о серии взрывов в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа издание «Зеркало недели» сообщило, что ночью взрывы прогремели на окраинах Киева.

В ночь на 28 августа взрывы прогремели в Конотопе Сумской области, сообщали украинские СМИ. В регионе объявлялась воздушная тревога.