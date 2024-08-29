Мелитополь, 29 августа, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» направила школьные наборы 240 тысячам детей во всех субъектах РФ, привлекла депутатов и местное население к наблюдению за ходом строительства и ремонта школ, благодаря чему удалось завершить все работы своевременно.

ER.ru Реализация проекта ЕР «Новая школа» в Запорожье

Результаты проведения акции ЕР «Собери ребенка в школу» и состояние зданий школ к 1 сентября обсуждали в рамках заседания всероссийского штаба партии и Министерства просвещения РФ. Темой заседания стала реализация программ капитального ремонта и возведения учебных заведений.

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета Владимир Якушев рассказал, что в рамках реализации «Единой Россией» и Минпросвещения программы капремонта школ к Дню знаний в российских регионах начиная с 2022 года будет сдано почти 4,5 тысячи школ, из них 406 — в текущем году.

Среди субъектов РФ лидерство по выполнению данной инициативы признали за республиками Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенской и Рязанской областями.

ER.ru Реализация проекта ЕР «Новая школа» в Запорожье

Помимо этого, врио секретаря генсовета отчитался о том, что поручение главы государства о постройке 1300 новых школ будет реализовано с опережением сроков.

Также он отметил большую проделанную работу по этой программе в Санкт-Петербурге, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях.

Владимир Якушев рассказал и о традиционной партийной акции «Собери ребенка в школу».

ER.ru Реализация проекта ЕР «Новая школа» в Запорожье

Речь идет о ежегодной традиции адресно помогать школьникам из многодетных, малообеспеченных семей в рамках подготовки к новому учебному году. В преддверии 1 сентября помощь уже направили 240 тысячам детей, из которых 63 тысячи проживают в новых регионах.

Депутаты-единороссы, партийные активисты способствовали подготовке к Дню знаний 5,5 тысячи школ. Наряду с этим партийной акции «Родительская приемка» удалось в этом году объединить свыше 13 тысяч родителей.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что участие «Единой России» в наблюдении за ходом капремонта школ помогло подготовить к началу учебного года на 1000 объектов больше. Таким образом, программа, запущенная ЕР и ведомством, проводится более быстрыми темпами, чем планировалось.

ER.ru Реализация проекта ЕР «Новая школа» в Запорожье

Спикер обратил внимание, что ранее партия способствовала внедрению инициативы, согласно которой с нового учебного года все школы начнут функционировать по единым федеральным стандартам. Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», с 1 сентября школьникам будут вновь преподавать «Труд», также вводится дисциплина «Основы безопасности и защиты Родины».

«Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятия флага, исполнения государственного гимна в начале учебной недели, проведения уроков «Разговоры о важном». Профориентация, о которой говорил президент, действует начиная с 6-го класса. Проходят уроки «Россия — мои горизонты», — рассказал о векторе развития образования министр в рамках диалога с депутатами-единороссами в регионах.

ER.ru Реализация проекта ЕР «Новая школа» в Запорожье

«В Запорожской области реализуется большой партийный проект «Новая школа». Это уникальный проект, который включает в себя обновление материально-технической базы и ремонт школ, развитие инфраструктуры образования, создание для обучающихся и педагогов качественной и доступной образовательной среды, защиту прав участников образовательного процесса. Реализация партийного проекта позволила провести капитальный ремонт и обновление материально-технической базы шести школ области. Работа по обновлению учебных учреждений продолжится и в будущем году», — заявила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Галина Данильченко.

ER.ru Реализация проекта ЕР «Новая школа» в Запорожье

Также в регионе реализуется акция «Собери ребенка в школу» — рюкзаками со школьными принадлежностями будут обеспечены свыше 600 первоклассников Запорожской области.

«В первую очередь школьные наборы будут переданы детям участников специальной военной операции, а также многодетным и малоимущим семьям, у которых дети идут в первый класс. Большая созидательная работа будет продолжаться, потому что внимание к нашим школьникам, учителям, родителям и образованию — один из приоритетов работы партии «Единая Россия», — заключила она.