Курск, 29 августа, 2024, 08:02 — ИА Регнум. О сексуальном насилии со стороны украинских наёмников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области свидетельствуют неопровержимые факты и данные. Об этом заявил 29 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наёмники, и украинские радикалы», — цитирует Мирошника «РИА Новости».

По словам дипломата, глава киевского режима Владимир Зеленский в Курскую область сослал «весь сброд» из националистических радикальных формирований. Он хотел избавиться от них в Киеве, отправить на «утилизацию».

Как сообщало ИА Регнум, российским властям достоверно известно, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области. При этом есть даже предварительные списки похищенных, заявил посол Родион Мирошник.

Замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк заявил, что иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Он добавил, что часть женщин в результате погибли.