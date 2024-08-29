Херсон, 29 августа, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Благодаря поддержке партии «Единая Россия» 240 тысяч школьников из разных уголков страны получили школьные наборы к началу учебного года. Партия обеспечила контроль за процессом строительства и капитального ремонта школ с участием депутатов и общественности, что позволило завершить работы в срок.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта и строительство школ

На заседании всероссийского штаба «Единой России» и Министерства просвещения РФ, посвященном программам по капитальному ремонту и строительству новых школ, были представлены результаты акции «Собери ребенка в школу». Участники встречи также поделились информацией о готовности школьных помещений и зданий к началу учебного года.

По словам врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, к началу учебного года в России начиная с 2022 года будет сдано около четырех с половиной тысяч школ в рамках программы капитального ремонта. Отмечается, что в 2024 году планируется сдача 406 из этих объектов.

В реализации программы лидируют следующие регионы: Пензенская и Рязанская области, Калмыкия и Мордовия. Также в числе лидеров оказались республики Марий Эл и Татарстан.

Якушев отметил, что поручение главы государства о строительстве 1,3 тысячи новых школ будет выполнено раньше установленного срока.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта и строительство школ

В числе регионов, где успешно реализуется программа по капремонту, были отмечены Ямал, Татарстан, Санкт-Петербург, а также Пензенская, Волгоградская, Ростовская области и ряд других субъектов.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно. В рамках этого мероприятия детям из малообеспеченных и многодетных семей оказывается помощь в подготовке к учебному году. В этом году более двухсот сорока тысяч детей были снабжены учебными комплектами от «Единой России». В их числе шестьдесят три тысячи детей — это школьники из новых регионов.

К началу нового учебного года при участии депутатов от «Единой России» и активистов партии были подготовлены 5,5 тысячи школ. В акции «Родительская приемка», организованной партией, приняли участие 13 тысяч родителей.

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов отметил, что благодаря контролю партии было отремонтировано более 1000 школ. Программа партии, реализуемая совместно с министерством, выполняется с опережением установленных сроков.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта и строительство школ

Кравцов также подчеркнул, что «Единая Россия» стала инициатором внедрения единых федеральных стандартов во всех российских школах. В текущем учебном году в учебную программу вернется предмет «Труд», будут введены «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

В своем обращении к депутатам «Единой России» в регионах министр отметил развитие системы патриотической и воспитательной работы, а также торжественного поднятия флага. Каждая учебная неделя начинается исполнением государственного гимна. Кроме этого, будут продолжены «Разговоры о важном». Профессиональной ориентацией со школьниками начинают заниматься с шестого класса. Также проводятся уроки «Россия — мои горизонты».

«В Херсонской области приступили к подготовке школ к новому учебному году сразу после окончания занятий в мае. При Украине школы здесь довели до такого состояния, что на приведение всего в порядок уйдет не один год», — заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта и строительство школ

Во многих школах региона провели капитальный ремонт, в некоторых обновили классы, спортзалы и другое. Виды работ определяли с учетом мнения педагогического сообщества и родителей учеников.

Ещё одним направлением помощи «Единой России» в подготовке к новому учебному году стала акция «Собери ребёнка в школу».

«Волонтеры и депутаты «Единой России», в том числе и адресно, доставили уже более 300 ранцев и канцнаборов. Приняли также большую партию рюкзаков от наших однопартийцев из Краснодарского края», — отметил Кастюкевич.

Также партия передает одежду для школьников в многодетные семьи.