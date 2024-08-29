Курск, 29 августа, 2024, 06:42 — ИА Регнум. В Курской области приняли меры по недопущению возникновения массовых инфекционных заболеваний. Жителей региона начали вакцинировать от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

«Вакцинация организована в медицинских пунктах временного размещения граждан, уже привиты более 32% от подлежащих иммунизации», — уточнили в ведомстве.

Всего в Курской области создали 84 мобильные прививочные бригады, обеспеченные вакциной для профилактики гриппа, медикаментами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, инвентарём и расходными материалами.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят санитарно-эпидемиологический контроль во всех 58 ПВР. Отобрали и исследовали порядка 347 проб воды, более 600 смывов, 319 проб кулинарной пищевой продукции, 130 проб дезсредств, осуществлено более 500 замеров параметров микроклимата. Кроме того, усилили контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования осуществляют по более чем 20 показателям безопасности. Все пробы соответствуют норме, заключили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках подготовки к сезонному подъёму уровня заболеваемости респираторными инфекциями в регионы направили более 20 млн доз вакцин от гриппа, проинформировал 25 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всего до конца ноября 2024 года планируется поставить более 70 млн доз. Поступившие в регионы вакцины содержат актуальные для нового эпидемиологического сезона штаммы вирусов.