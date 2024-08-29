Вашингтон, 29 августа, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (Покровск) на подконтрольной Киеву территории в Донецкой Народной Республике, а ВСУ вынуждены отступать. Такое заключение сделал он на конференции по безопасности 28 августа.

ИА Регнум Продвижение российской армии в Донбассе, атака ВСУ

По словам Коэна, российская армия в скором времени возьмёт Красноармейск.

«Уже несколько недель или дольше бои сосредоточены у Покровска. Русские добиваются там определённых успехов — могут взять Покровск», — предположил представитель ЦРУ.

Дэвид Коэн также подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен усилить подразделения на этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, самым сложным направлением для украинских подразделений является красноармейское, заявил главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

27 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что ситуация для бойцов ВСУ под Красноармейском ДНР является катастрофической.

В ВСУ считают, что провал на красноармейском направлении связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава. Украинский боец Дублин заявил журналистам, что трудности армии усугубляются «идиотскими» порядками.