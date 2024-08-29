Москва, 29 августа, 2024, 05:54 — ИА Регнум. В России полностью прекратили публикацию данных о производстве нефтепродуктов. Об этом указали в последнем докладе Росстата о динамике промышленного производства в стране.

Ural-66 Вагон — цистерна для нефтепродуктов

«Информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства России», — уточнили в ведомстве.

Теперь в отчёте отсутствуют сведения о месячных объёмах производства дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля, о производстве стабильного газового конденсата.

С конца мая Росстат не публикует данные о производстве в России автомобильного бензина. По решению Минэнерго, раскрытие этой информации может привести к манипулированию рынком со стороны недобросовестных участников.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти, что стало ещё одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям, отмечало агентство Bloomberg. Только за 11 месяцев 2023 года в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей протяжённостью 28,1 тыс. км.

В начале мая 2024 года президент Владимир Путин отмечал, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту, и экономика страны стала расти. Глава государства уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения РФ и закрытия производств, однако этого не произошло.