Париж, 29 августа, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Появились кадры выходящего из здания суда основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Миллиардера засняли вечером 28 августа у суда в Париже, откуда он был выпущен под залог в 5 млн евро.

ABACA/ТАСС

Дуров на видео в кепке и тёмных очках о чём-то говорит с мужчиной (возможно, адвокатом), похлопывает его по плечу, после чего в сопровождении нескольких человек быстро садится в чёрный затонированный автомобиль и уезжает.

С журналистами Дуров общаться не стал.

Как сообщало ИА Регнум, Павлу Дурову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Обвинения прокуратура Парижа миллиардеру предъявила 28 августа. Адвокат Давид-Оливье Камински считает, что обвинения в причастности Дурова к заявленным преступлениям через мессенджер Telegram, абсолютно абсурдны.

Павел Дуров 28 августа отпущен судом в Париже под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. Он якобы прилетел на ужин к президенту Франции Эммануэлю Макрону. С ним были телохранитель и помощница.