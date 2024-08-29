Монако, 29 августа, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Стали известны все участники главного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Жеребьёвка пройдёт 29 августа в Монако.

Panoramic/Global Look Press

Впервые в истории турнира 36 команд сформируют одну группу. Игроки проведут восемь матчей с разными соперниками.

Для участия в турнире отобрались «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль», «ПСВ», «Фейенорд», «Спортинг», «Бенфика», «Штурм», «Зальцбург», «Брюгге», «Динамо», «Селтик», «Спарта», «Шахтер», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Слован».

Как сообщало ИА Регнум, союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил гимн Лиги чемпионов, сделав акцент на вокальной части. УЕФА решил вернуться к оркестровой версии. В последний раз она звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Из мелодии убрали инструментал, изменив звучание.

В Лиге чемпионов УЕФА 2024/25 примет участие 81 команда. Это будет первый сезон в новом формате. Финал пройдёт 31 мая 2025 года в Германии.