Грозный, 29 августа, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» вручили 28 августа одному из сыновей лидера Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырову. Об этом сообщил и поздравил племянника председатель правительства Чечни Магомед Даудов в Telegram-канале.

Магомед Даудов Магомед Даудов и Эли Кадыров

Награждённому медалью — 17 лет. Эли Кадыров профессиональный спортсмен. В 2023 году его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента республики «Честь Отечества».

«Поздравляю генерального Эли Кадырова с присвоением высокой награды — медали «За заслуги перед Чеченской Республикой»! Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов», — написал Даудов.

По словам председателя правительства республики, сыновья Кадырова стремятся служить интересам Родины и все знают их как смелых и отважных молодых людей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября 2023 года сына Рамзана Кадырова 15-летнего Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.

Кадыров назвал Адама героем всех мусульман. Он опубликовал видеоролик с сыном, стоящим на фоне флага Чечни, и кадрами, на которых Адам наносит удары сжёгшему Коран Никите Журавелю. Подростку было присвоено звание Героя Чечни.

Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина, который провёл личную встречу с его сыном Эли. Российский лидер поздравил парня с предстоящим бракосочетанием, а также рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи Кадырова, «каким он его запомнил, какой характер был у первого президента Чечни и какими принципами он руководствовался».