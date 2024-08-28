Москва, 29 августа, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Российская компания ПАО «Татнефть» смогла заместить поставки «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, прекратившиеся после введённых Украиной ограничений. Об этом 28 августа написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод Дружба

В издании отметили, что в июле «Татнефть» резко увеличила поставки на НПЗ в Словакии и Венгрии. В каждую из указанных стран компания из Татарстана направила по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 330 тыс. тонн нефти.

«Татнефть» стала единственным поставщиком нефти в Словакию и Венгрию после того, как Украина ввела против «Лукойла» санкции, запретив принимать нефть компании для транзита в эти страны.

Как сообщало ИА Регнум, блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию создал не Киев, а Брюссель для шантажа стран, которые выступают за мир. К такому выводу пришёл глава венгерского МИД Петер Сийярто. По словам дипломата, Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии в нарушении договора об ассоциации с Евросоюзом. Венгерское правительство постоянно анализирует возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит, добавил Сийярто.

Еврокомиссия не будет проводить «срочные консультации» на тему блокирования Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию, заявил представитель ЕК Балаш Уйвари. Он отметил, что данные государства должны «поэтапно отказываться» от экспорта из России.