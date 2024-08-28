Париж, 29 августа, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински считает, что обвинения в адрес его доверителя в причастности к заявленным преступлениям через мессенджер Telegram, абсолютно абсурдны. Об этом написала газета Le Monde.

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Защитник акцентировал, что абсурдно полагать, будто бы Дуров мог быть причастен к преступным действиям при использовании его сервиса обмена сообщениями.

Камински также заявил, что Telegram соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется по тем же стандартам, что и другие соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, миллиардер Павел Дуров отпущен судом в Париже под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести многомиллионный залог.

Дуров вечером 28 августа вышел из здания суда в Париже, где ему был предъявлен ряд обвинений. У здания суда он был в кепке и тёмных очках. Обвиняемый поговорил с мужчиной в строгом костюме, похлопал его по плечу, после чего в сопровождении нескольких человек сел в чёрный частный автомобиль и уехал. С журналистами Дуров не общался.

Павлу Дурову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Обвинения прокуратура Парижа миллиардеру предъявила 28 августа.