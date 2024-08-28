Москва, 29 августа, 2024, 01:21 — ИА Регнум. При депортации из России несовершеннолетних иностранцев также планируется высылать и их законных представителей. Приказы МВД о депортации опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

ИА Регнум Мигранты из Центральной Азии

МВД получит право самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства из России. На данный момент такие полномочия есть только у судов и пограничников.

Одновременно с подготовкой проекта решения о нежелательности пребывания в России несовершеннолетнего иностранца будет такое же решение в отношении его представителя.

Кроме того, решение о депортации из РФ иностранцев за нарушения будет приостанавливаться в случае вынесения постановления об ограничении выезда за пределы России со стороны судебных приставов.

Приказы вступят в силу с 5 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, из России за первые шесть месяцев 2024 года выдворили свыше 17 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, заявила министр труда, миграции и занятости населения республики Гулнора Хасанзода.

По данным Федеральной службе судебных приставов, в первом полугодии 2024 года из России выдворили 39,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Причиной выдворения стали нарушения миграционного законодательства.

19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что всего с начала 2024 года возбудили порядка 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установили более 150 лиц, находящихся в розыске.