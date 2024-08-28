Париж, 29 августа, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вечером 28 августа вышел из здания суда в Париже, где ему был предъявлен ряд обвинений.

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По информации журналистов, Павел Дуров у здания суда был в кепке и тёмных очках. Он поговорил с мужчиной в строгом костюме, похлопал его по плечу, после чего в сопровождении нескольких человек сел в черный частный автомобиль и уехал.

С журналистами Дуров не общался.

Как сообщало ИА Регнум, Павлу Дурову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Обвинения прокуратура Парижа миллиардеру предъявила 28 августа.

Павел Дуров 28 августа отпущен судом в Париже под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. Он якобы прилетел на ужин к президенту Франции Эммануэлю Макрону. С ним были телохранитель и помощница.