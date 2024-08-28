Курск, 28 августа, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Боевого медработника 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал» заметили в Курской области. Об этом 28 августа сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военнослужащая по имени Варвара отметилась в украинских СМИ ненавистью к россиянам, добавил военкор в Telegram-канале. По его словам, медик выразила презрение к русским, в том числе к детям и старикам. Она заявила, что едет в Курск убивать и мучать всех без разбора.

Известно, что своё прозвище медик получила за пытки пленных.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные СМИ намеренно не замечают и замалчивают факты об издевательствах и зверствах укронацистов в Донбассе против российских военных и мирных жителей, прокомментировала публикацию The New York Times о расстреле раненого безоружного российского солдата официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В сентябре 2023 года военное следственное управление Следственного комитета России по объединённой группировке войск организовало проверку информации о бесчеловечном обращении представителей украинских вооружённых формирований с российскими пленными.