Вашингтон, 28 августа, 2024, 23:29 — ИА Регнум. На Украине во время военного конфликта недостаточна защита прав лиц с ограниченными возможностями. К такому мнению пришли эксперты Комитета ООН по правам инвалидов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Необходимо признать, что существуют проблемы, которые не были решены с тех пор, как Украина ратифицировала Конвенцию (о правах инвалидов. — Прим. ред.) 14 лет назад», — приводится в документе комментарий эксперта комитета ООН Гамио Риос.

По её словам, большая проблема состоит в отсутствии активного участия организаций инвалидов в процессе принятия решений и в том, что гуманитарные действия не являются инклюзивными.

В комитете наибольшую обеспокоенность вызвала разлука детей-инвалидов с их семьями, а новые психиатрические больницы перестраивают вопреки положениям конвенции.

Также в заявлении говорится, что конфликт привёл к резкому увеличению числа людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА Регнум, в Одесской области мужчину со слабоумием признали годным к службе в Вооружённых силах Украины. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук уточнил, что пойманного на улице мужчину запихнули в автобус. Затем его трое суток держали в военкомате, а после отпустили. Задержанный, по словам депутата, рос в детдоме, страдает ярко выраженным слабоумием, не умеет писать и читать.

В ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног, рассказал пленный украинский военный Николай Мозиль.

В ряды украинской армии всё чаще призывают людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем. Как отметил один из офицеров ВСУ, возрастные новобранцы начинают «задыхаться» ещё до того, как попадают на линию фронта.