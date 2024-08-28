Женева, Швейцария, 28 августа, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Франция запросила у Швейцарии информацию, связанную с обвинением основателя Telegram Павла Дурова в якобы имевшем место издевательстве над своим сыном, сообщил источник в прокуратуре Франции.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«В настоящее время проводятся проверки со Швейцарией, чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа», — цитирует источник «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Ирина Болгар, называющая себя матерью трёх детей Дурова, подала против него иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что Дуров якобы пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении Дурова по подозрению в насилии в отношении собственного сына,

24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Прокуратура Парижа проинформировала, что предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях. В том числе, его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, а также в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя Telegram якобы не является политическим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.