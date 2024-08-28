Париж, 28 августа, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции начала расследование в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, его подозревают в насилии в отношении собственного сына, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

TechCrunch Павел Дуров

По этим данным, Дуров якобы совершил «серьёзное насилие» в отношении одного из своих несовершеннолетних детей (2017 года рождения), когда проживал в Париже. В настоящее время мальчик живёт со своей матерью в Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Ирина Болгар, называющая себя матерью трёх детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что Дуров якобы пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына.

24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Прокуратура Парижа проинформировала, что предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях. В том числе, его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, а также в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя Telegram якобы не является политическим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.