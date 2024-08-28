Москва, 28 августа, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Отказ Франции выдать визы двум спортсменам из России для участия в Паралимпиаде в Париже является невероятным цинизмом, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

«Невероятный цинизм!» — прокомментировала она соответствующее решение французской стороны.

Как передавало ИА Регнум, власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже. Визы будут запрошены повторно. В заявлении пресс-службы Паралимпийского комитета России отметили, что такое решение французских властей является недопустимым. Комитет заявил, что Россия рассматривает отказ в выдаче виз паралимпийцам как ещё один шаг к политизации спорта.

Предполагалось, что в Паралимпийских играх будут принимать участие 90 российских спортсменов. 88 из спортсменов получили визы. Паралимпийцам из России будет разрешено соревноваться только в так называемом нейтральном статусе.

Ранее власти Франции отказались выдать визы российским журналистам, которые должны были освещать Паралимпийские игры. Аналогичное решение принималось Парижем и перед началом Олимпиады. Захарова заявила, что Россия рассматривает отказ оргкомитета Паралимпийских игр в аккредитации журналистов как проявление дискриминационной и русофобской политики.

Паралимпиада открывается 28 августа, её состязания продлятся до 8 сентября.