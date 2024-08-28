Курск, 28 августа, 2024, 20:18 — ИА Регнум. В Курской области задержали группу диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище, сообщил источник в силовых структурах.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

По этим данным, диверсанты передвигались по территории региона на гражданском легковом автомобиле, передаёт РЕН ТВ. При задержанных были найдены взрывчатка и детонаторы.

О намерении совершить теракт на нефтехранилище рассказал один из задержанных, заявил источник.

Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ВС РФ выявили и уничтожили возле деревни Камышёвка в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Днём ранее, 22 августа, ВС РФ уничтожили скрывавшуюся в лесу украинскую ДРГ возле села Скрыльевка в Курской области. Потери ВСУ составили две бронемашины и семь бойцов, один боевик попал в плен.

Проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается, заявило Минобороны 28 августа.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ на данном направлении к 28 августа превысили 7000 человек.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.