Москва, 28 августа, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Более 41,5 тыс. книг передали библиотеки и культурные центры Москвы в Луганскую и Донецкую Народные Республики с начала спецоперации, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

За последние полгода из фондов столичных библиотек было направлено более 4,6 тыс. экземпляров книг. Такая работа осуществляется с 2022 года, когда в рамках проекта «Библиотеки Москвы — библиотекам ДНР и ЛНР» для жителей Донбасса было собрано 5,5 тыс. книг на русском языке. В их число вошли издания для детей и подростков, классические произведения, а также современная художественная литература.

Ещё более 20 тыс. экземпляров выделили из фондов библиотек Москвы для госпиталей, интернатов и библиотек ДНР и ЛНР. В 2023 году в эти регионы было направлено более 11 тыс. экземпляров изданий из фондов.

Кроме того, в 2024 году школа искусств № 3 города Мариуполя получила 25 комплектов хореографических костюмов и 50 коробок сладких подарков для детей. В 2023 году учреждению передали 197 наборов сладостей из Москвы.

Также столичные культурные центры выделяют жителям ДНР и ЛНР билеты на посещение мероприятий в Москве. Так, в этом году 300 билетов было выдано на семейные концерты, спектакли и новогодние представления.

Помимо этого, в рамках реализации указов мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных, добровольцев и контрактников 516 детям военных СВО предоставили право на бесплатное посещение занятий в кружках и секциях столицы.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэрия столицы сообщила, что с 2022 года аварийные бригады московских коммунальных служб устранили более 36,6 тыс. повреждений инженерных сетей в Донецке. Кроме того, московские коммунальщики устранили последствия обстрелов почти по 1,4 тыс. адресов в столице ДНР.