Эксперт допустил новые просьбы Киева к НАТО
Полковник Ходаренок: Украина попросит увеличить помощь на совете Украина — НАТО
Москва, 28 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на заседании Украина — НАТО. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.
«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств — членов Североатлантического альянса зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — приводятся его слова в публикации «Газеты.Ru».
Ходаренок предположил, что это решение связано с массированным ракетным ударом Вооружённых сил России 26 августа.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание совета Украина — НАТО 28 августа на уровне послов.
29 мая высокопоставленные чиновники НАТО попросили главу киевского режима Владимира Зеленского не оказывать давления на членов Североатлантического альянса по вопросу принятия Украины в этот блок. По данным СМИ, в военном блоке решили, что требования Киева не должны мешать другим странам. При этом они добавили, что в 2024 году Киев останется в том же положении, поскольку в НАТО опасаются втягивания в войну с Россией из-за указанной ситуации.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Зеленский попросил президента США Джо Байдена предоставить гарантии безопасности для Украины до её вступления в НАТО.