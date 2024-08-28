Москва, 28 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на заседании Украина — НАТО. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств — членов Североатлантического альянса зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — приводятся его слова в публикации «Газеты.Ru».

Ходаренок предположил, что это решение связано с массированным ракетным ударом Вооружённых сил России 26 августа.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание совета Украина — НАТО 28 августа на уровне послов.

29 мая высокопоставленные чиновники НАТО попросили главу киевского режима Владимира Зеленского не оказывать давления на членов Североатлантического альянса по вопросу принятия Украины в этот блок. По данным СМИ, в военном блоке решили, что требования Киева не должны мешать другим странам. При этом они добавили, что в 2024 году Киев останется в том же положении, поскольку в НАТО опасаются втягивания в войну с Россией из-за указанной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Зеленский попросил президента США Джо Байдена предоставить гарантии безопасности для Украины до её вступления в НАТО.