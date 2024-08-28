Москва, 28 августа, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Участники панельной сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая прошла на полях шестого Международного муниципального форума БРИКС, обсудили современные тренды развития партнёрских отношений и сотрудничества между городами и регионами БРИКС. Об этом 28 августа сообщил портал муниципалитеты.рф.

Пресс-служба ВАРМСУ

В мероприятии приняли участие более 200 глав муниципальных образований из разных регионов России. Для них были организованы стратегические сессии, круглые столы и панельные дискуссии, которые позволили наладить горизонтальные связи и обмениваться лучшими практиками.

Заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачёв отметил, такой формат прямой коммуникации между странами на уровне глав муниципалитетов — это и есть народная дипломатия.

В июле 2024 года Госдума России приняла закон, который наделяет ВАРМСУ полномочиями представлять интересы муниципальных образований страны как в рамках единой системы публичной власти России, так и на международном уровне.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула роль муниципалитетов в расширении и укреплении международных связей страны.

Она отметила, что в муниципальный диалог включились не только главы российских городов, но и мэры из зарубежных стран.

«ВАРМСУ подписала соглашение с коллегами из Индии. Обсудили налаживание партнерских связей с Кубой и делегациями других стран. Ранее мы подписали соглашение с ассоциациями Бразилии, Эфиопии и ЮАР. Муниципалитеты России открыты к сотрудничеству, к партнёрству с зарубежными главами, готовы делиться успешными управленческими практиками с теми, кто также работает на земле и развивает вместе с жителями свои территории», — приводит пресс-служба её слова.

Для расширения сотрудничества с зарубежными партнёрами на уровне городов ВАРМСУ заключила соглашение со Всеиндийским институтом местного самоуправления (ВИМС).

Участники Международного муниципального форума из других стран отметили важность муниципального диалога на уровне БРИКС.

Представитель муниципалитета Ландета (Аргентина) Хуан Доминго Браво отметил, что роль БРИКС в сотрудничестве муниципалитетов очень высока, потому что южноамериканские страны могут присоединиться к этому сообществу, участвовать в подобных мероприятиях. Он увидел в этом новые возможности для развития городов.

Представители муниципального сообщества России в ходе дискуссии рассказали о своём опыте развития международных связей.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о внедрении новых форматов работы. В 2022 году в городе был создан Совет представителей иностранных государств. За полтора года работы Совета было проведено 10 заседаний, иностранному дипкорпусу были представлены самые современные инновационные площадки города, прошло обсуждение стратегически важных вопросов развития городского хозяйства. Это сплотило представителей дипмиссий дружественных стран, которые работают в городе.

«И те проекты, которые были реализованы благодаря работе Совета, показывают, что мы занимаемся не только культурным обменом. Сфера нашей деятельности гораздо шире», — цитирует пресс-служба его слова.

Участники мероприятия отметили, что муниципалитеты России сейчас активно наращивают сотрудничество с городами-побратимами, при этом наибольшее количество международных контактов идёт именно по линии БРИКС. По инициативе России была создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которую возглавил глава города Казани Ильсур Метшин.

Как передавало ИА Регнум, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Совет Федерации стали полноценными партнёрами, объединив свои усилия для поддержки муниципалитетов. В ходе совещания 16 июля председатель Совфеда Андрей Шевченко отметил, что поддержка муниципалитетов остаётся одним из наиболее важных вопросов для страны. Он добавил, что меры этой поддержки должны быть направлены на повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований, обеспечение финансовой устойчивости и самостоятельности местных бюджетов, развитие человеческого потенциала, а также на защиту интересов органов местного самоуправления.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что помощь местным сообществам со стороны палаты регионов очень важна. Ведётся большая работа по донастройке федерального законодательства в сфере развития органов местного самоуправления, совершенствованию механизмов контрольно-надзорной деятельности.