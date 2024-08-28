Краснодар, 28 августа, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без света из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба региональной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «КЛ-204», отключено 20 трансформаторных подстанций», — указано в сообщении.

В результате произошедшего без света осталось более 20 улиц, на месте происшедшего работает аварийная бригада.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа в нескольких районах Севастополя произошёл сбой в подаче электроэнергии. Его причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения в связи с аварийным отключением.

12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.

Ранее более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.