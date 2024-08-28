София, 28 августа, 2024, 19:14 — ИА Регнум. В районе портового города Варна в ходе полицейской операции был задержан гражданин России, ранее объявленный в розыск Интерпола по запросу РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Варненской области.

Hristo Rusev/Global Look Press

«Арест был произведён сегодня утром в рамках специализированной полицейской операции сотрудниками национального управления полиции и регионального управления министерства внутренних дел Варны, предпринятой по сигналу государственного департамента полиции», — приводит сообщение МВД Болгарии портал Varna24.

Вместе с этим отмечается, что задержанный находился в розыска за мошенничество банковского и имущественного характера. Его задержали на территории курортного комплекса «Святых Константина и Елены», где он скрывался, уточняет портал.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа сотрудники Росгвардии задержали в Сочи 58-летнего мужчину, который находился в международном розыске Интерпола с 2016 года.

20 августа в Санкт-Петербурге задержали израильтянина Джошуа Карту, которого американские правоохранители объявили в международный розыск за совершение крупного мошенничества. Мужчину доставили дежурную часть и затем суд его арестовал. Решается вопрос о депортации задержанного.

В конце июня Бразилия выдала россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в России в мошенничестве на сумму 67 млн рублей. По данным следствия, злоумышленница действовала вместе с соучастником Денисом Асфандьяровым, которого также задержали.