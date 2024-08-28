Москва, 28 августа, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Московский таксист и по совместительству боец ММА Фаридун Мадалиев минимум трижды нападал на своих пассажиров, выяснило ИА Регнум.

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Так, 26 авугста этого года пассажирка Uber рассказала журналистам ИА Регнум, что столкнулась с агрессией Мадалиева, когда сделала ему замечание и попросила не смотреть видео на телефоне во фремя поездки. В ответ со стороны таксиста посыпались оскорбления и даже попытки дотянуться до сидящей на заднем сиденье пассажирки. В ходе конфликта Мадалиев высадил женщину посреди скоростной трассы и уехал. Дарья отмечала, что хоть ситуация и пугающая, но всё завершиться могло ещё хуже, ведь после того как она вышла из авто, водитель за ней побежал.

«Вряд ли для того, чтобы вернуть меня и продолжить поездку», — отметила женщина.

Вскоре ИА Регнум выяснило, что в 2020 году на Мадалиева в полицию написал заявление москвич Даниил К. Молодой человек утверждал, что таксист «Яндекса» устроил конфликт, затем отвёз его на парковку на МКАД и, избивая, начал вымогать деньги. По его словам, таксисту помогал оперативно приехавший туда «коллега». Даниил публиковал в соцсетях последствия избиения — множественные синяки и ссадины. По словам молодого человека, тогда в полиции Мадалиев обвинил самого пострадавшего в провокациях и драке.

Однако, как стало известно редакции, эти два случая агрессии оказались не единственными в «послужном списке» московского таксиста. В феврале 2021 года гражданин Киргизии Чубак Т. вызвал полицию и рассказал, что водитель «Яндекс. Такси» Мадалиев высадил его из машины. При этом пассажир вскоре заметил пропажу денежных средств в размере 23 тыс. рублей.

Прибывшие на место правоохранители застали пассажира и его друга, а также таксиста, который находился на месте ссоры с неким Раджабом Г. Всех тогда доставили в отделение.

И если то, как завершились разбирательства в 2020 и 2021 годах, пока неизвестно, то после случая с Дарьей полиция начала проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Москве ИА Регнум подтвердили, что в отделе полиции по району Вишняки приняли к производству заявление женщины.

Сам 25-летний Мадалиев, по данным ИА Регнум, получил российский паспорт только в 2018 году. В соцсетях мужчина называет себя чемпионом Москвы в любительской лиге UFL по грэпплингу. Он публикует многочисленные фото из октагона и рассказывает об увлечении боями.