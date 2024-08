Москва, 28 августа, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Россия запрещает въезд в страну нескольким журналистам американских газет Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT). Список с лицами, в отношении которых действует запрет, опубликован на сайте МИД РФ.

Jimin Kim/Global Look Press

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение принято в порядке реакции на русофобский курс администрации президента США Джо Байдена.

«Помимо руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ и спонсирующих режим в Киеве, в «стоп-лист» включены также сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастные к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооружённых силах, пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны»", — пояснили в МИД.

Так, среди 92 лиц, который коснулся запрет, присутствуют 14 действующих и бывших сотрудников WSJ, пять журналистов NYT, а также четыре сотрудника WP.

Вместе с этим запрет на въезд был введён главе космического командования ВС США, главе командования космических систем и замглавы минобороны по космической политике.

Как передавало ИА Регнум, в июле МИД сообщил о введении персональных санкций в отношении 99 граждан Канады. Въезд в Россию был закрыт в том числе для ряда депутатов, чиновников, предпринимателей, менеджеров компаний ВПК, экспертов и руководителей медиа, обеспечивающих команде премьер-министра Канады Джастина Трюдо«аналитическое и пропагандистское прикрытие», отметило Министерство.

17 апреля российские власти закрыли въезд в страну для 235 австралийцев в рамках персональных санкций.