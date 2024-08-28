Москва, 28 августа, 2024, 19:21 — ИА Регнум. В центре Москвы 8 сентября в десятый раз состоится всероссийский марафон «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша». Об этом 28 августа сообщили организаторы мероприятия.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Это событие соберёт ведущих представителей экспертного сообщества России и мира, связанных с избирательным процессом. Они будут обсуждать важные политические вопросы и делиться своим мнением в ходе жарких дискуссий, которые пройдут на площадке «Красного Октября».

Председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алёна Август отметила, что за прошедшие семь лет «Ночь выборов» была проведена девять раз: наступающая станет юбилейной десятой.

«Это подтверждает востребованность формата площадки, на которой ведущие отечественные и зарубежные эксперты говорят о серьёзных темах доступным и простым языком. С 2017 года гостями «Ночи выборов» стали более 6000 человек, экспертами — порядка 550. За семь лет «Ночь выборов» набрала более 80 млн просмотров, а трансляция, несмотря на все попытки изолировать Россию, доступна для просмотра в любой точке мира», — рассказал она.

В юбилейный десятый раз нон-стопом будут проходить выступления экспертов, круглые столы, прямые включения из регионов России и брифинги. Также состоятся пресс-конференции парламентских партий и Независимого общественного мониторинга, где они подведут итоги избирательной кампании. Кроме этого будут проведены круглые столы, посвящённые развитию избирательной системы в России и за рубежом, ведению электоральных кампаний в условиях информационного противостояния и прогнозам итогов единого дня голосования.

За время работы проекта «Ночь выборов» с 2017 года избирательное законодательство России значительно изменилось. Выборы стали ближе к людям: введена практика многодневного голосования, применяется дистанционное электронное голосование, внедрен механизм «Мобильный избиратель», отменены открепительные удостоверения, упрощена регистрация наблюдателей.

Конкурентность, удобство, цифровизация и развитая система общественного наблюдения — это то, что отличает избирательную систему России от других стран и гарантирует её истинную демократичность и прозрачность. Россия является лидером во многих сферах выборного процесса, что подтверждается сотнями международных наблюдателей.

Руководитель Комитета по политтехнологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгения Стулова отметила, что за последние 30 лет российская электоральная система прошла серьёзный путь, который ведущие европейские системы проходили за 200 лет.

«По динамике, скорости развития и другим параметрам наша система — одна из самых передовых. Другим государствам мира нужно учиться у российской избирательной системы, которая является открытой, публичной и обеспечивает реальную реализацию избирательных прав граждан РФ максимально удобным форматом — будь то ДЭГ или многодневное», — заявила она.

На площадке «Ночи выборов» будет работать Ситуационный центр Общественной палаты по непрерывному мониторингу выборов — Независимый общественный мониторинг.

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова отметила, что общественное наблюдение в очередной раз обеспечит максимальную чистоту и прозрачность выборного процесса. Утвердившийся институт, эффективность которого всеми признана. НОМ будет следить за ходом голосования и оперативно рассказывать о происходящем на участках на главной сцене «Ночи выборов», а также в пресс-центре.

Федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков добавил, что политические партии и общественные палаты регионов готовят корпус наблюдателей. Помимо этого, в Общественной палате РФ 12 августа было подписано соглашение об общественном наблюдении на выборах всех уровней. К этому соглашению присоединились 18 политических партий, уточнил он.

Отмечается, что Россия занимает ведущие позиции в мире по уровню цифровизации процедуры выборов.

Вице-президент российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов отметил, что в Австралии, Великобритании, Финляндии, Нидерландах и других странах отказались от технологии интернет-голосования, хотя оно проводилось в пилотных режимах. Причиной стало признание того, что существующий уровень технологического развития не может обеспечить безопасное интернет-голосование избирателей, пояснил он.

Организаторами Всероссийского марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша» являются Общественная палата РФ, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Независимый общественный мониторинг (НОМ), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Экспертные клубы России.

Одним из ярких мероприятий «Ночи выборов» станет оглашение победителей Telegram-премии. Четыре номинации представят лучших авторов крупнейших Telegram-каналов страны: политтехнологических, политических, канал представителя власти (губернатор, мэр), депутатского корпуса. Пятая — специальная — награда будет присуждена в номинации «Открытие года».

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ) сообщила, что к единому дню голосования полностью готова инфраструктура общественного наблюдения. Во всех регионах созданы общественные штабы, которые будут круглосуточно следить за ходом выборов и проверять все сообщения о возможных нарушениях. Особое внимание уделяется приграничным регионам, где голосование будет проходить в непростых условиях.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафовотметил, что в регионах электронная форма голосования становится всё более популярной. Вместе с этим развивались инструменты наблюдения за технологией.