Рязань, 28 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме, сообщения о пожаре на станции не соответствуют действительности, заявила 28 августа пресс-служба энергокомпании «ОГК-2».

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Днём ранее за территорией ГРЭС горела трава, именно эти кадры и распространятся вместе с сообщениями о якобы имевшем место пожаре на станции, сказано в заявлении.

«Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме. В ряде телеграмм-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее — 27 августа 2024 года», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях появились сообщения о якобы имевших место взрыве и возгорании на Рязанской ГРЭС. Также распространялась видеозапись, на кадрах которой было видно задымление вокруг станции.

Сообщения о возгорании на ГРЭС являются фейком, заявила ранее пресс-служба управления МЧС по Рязанской области. Информации о пожаре и иных происшествиях не поступало, по данным руководства, предприятие работает в штатном режиме, отмечалось в сообщении.

Ранее 28 августа власти Пензенской области заявили, что сообщения о якобы обнаруженной на территории одного из районов области группе диверсантов ВСУ являются ложными. Правительство региона призвало доверять только официальной информации и напомнило об ответственности за распространение фейков под видом достоверных сообщений. Днём ранее с аналогичным заявлением выступали и власти Саратовской области.