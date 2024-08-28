Москва, 28 августа, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Электронное голосование на выборах в Мосгордуму адаптировали для москвичей с нарушением зрения и моторики, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Страница онлайн-голосования и интерфейс терминалов, которые расположены на избирательных участках, были адаптированы под работу программ для незрячих и слабовидящих. Данные программы озвучат информацию с экрана, а также обозначат местонахождение необходимых избирателям полей и кнопок.

Пользователи с ограниченными возможностями здоровья используют подобные программы экранного доступа ежедневно, работая за смартфонами, планшетами или компьютерами.

При помощи таких сервисов вся информация, представленная на экране устройства, переводится в аудиоформу. Речь идёт не только о тексте, но и о кнопках, полях, ссылках и других элементах навигации.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября.

Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.