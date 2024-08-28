Курск, 28 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России, военнослужащие и волонтёры помогают эвакуироваться жителям серых зон в Курской области, сообщает 28 августа пресс-центр МЧС.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Из приграничья в течение суток эвакуировались около 20 человек, число желающих покинуть эти районы заметно сократилось. В Курскую область в минувшие сутки доставлено более 90 тонн гуманитарной помощи, до конца дня ожидается поставка ещё свыше 5о тонн грузов, отметили в ведомстве.

«За сутки восстановлена связь с родственниками 58 граждан приграничья», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спасатели МЧС и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

Ранее ведомство информировало, что 11,5 тыс. эвакуированных, в том числе 3,5 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, оздоровительных лагерях в 29 регионах. В Курской области размещены около 7 тыс. человек.