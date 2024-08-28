Париж, 28 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи, чтобы доставить в суд, где его впервые допросят. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Дмитрий Орлов/ТАСС Вид на здание Парижского суда

В суде Дурову могут предъявить официальные обвинения, либо продлить арест, либо отпустить из-под стражи.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Дурова доставили в суд в Париже.

В среду, 28 августа, срок предварительного задержания бизнесмена истёк. Отмечается, что из офиса управления по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, предположительно, содержался Дуров, выехали два автомобиля с мигалками.

24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался.

Ранее прокуратура Парижа сообщила, что в деле, по которому проходит Дуров, содержатся обвинения в 12 преступлениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вопреки заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что арест бизнесмена якобы не является политическим решением, дело будет являться именно таковым, если предъявленные Дурову серьёзные обвинения не будут подкреплены столь же серьёзными доказательствами.

28 августа издание Politico написало, что власти Франции ещё в марте 2024 года выдали ордер на арест и объявили в розыск Николая Дурова, брата Павла Дурова. Тогда же был выдан и ордер на арест Павла, говорилось в материале.