Москва, 28 августа, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Парк коммунальной техники Москвы готов к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Анна Шевченко ИА REGNUM Колонна коммунальной техники

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, — отметил Петр Бирюков. — Весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период». Заместитель мэра российской столицы рассказал, что для уборки города будет задействовано 11,4 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. единиц средств малой механизации.

«Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации, — пояснил Бирюков. — Расконсервируем технику, применяемую только зимой». Перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование.