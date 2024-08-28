Москва, 28 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Администрация США готовится пойти навстречу киевскому режиму, который ждёт разрешения на применение западного оружия для ударов по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 28 августа.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Дипломат прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вашингтон и Киев в частном порядке обсуждают увеличение глубины ударов по территории России американским оружием. По её словам, это указывает на выданный киевскому режиму карт-бланш для операций в российских регионах.

«Более того, в администрации Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к Зеленскому — я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», — сказала Захарова и добавила, что эскалационный курс США становится всё более вызывающим.

Издание Politico, ссылаясь на источники в администрации президента США Джо Байдена, сообщило 23 августа, что Вашингтон не разрешает Украине применять американское вооружение для ударов вглубь территории России из-за остающихся надежд на будущую перезагрузку отношений с Москвой.

Позже издание информировало, что Украина готовит для США список целей на территории России, которые ВСУ могли бы поразить в случае снятия ограничений на применение дальнобойных вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России. Днём ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что получил от США послание о возможности использовать поставляемое Украине западное оружие для ударов по территории РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уже были попытки атаковать российскую территорию западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.