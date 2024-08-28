Москва, 28 августа, 2024, 19:20 — ИА Регнум. К единому дню голосования полностью готова инфраструктура общественного наблюдения. Во всех регионах созданы общественные штабы, которые будут круглосуточно следить за ходом выборов и проверять все сообщения о возможных нарушениях. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Elena Mayorova/Global Look Press

Особое внимание уделяется приграничным регионам, где голосование будет проходить в непростых условиях.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что обучение наблюдателей к выборам в сентябре проводилось по обновлённым методикам, учитывающим опыт президентских выборов в марте 2024 года и изменения в законодательстве.

По его словам, обучение наблюдателей по стандартам ОП РФ и НОМ проходило с июля по август в 41 субъекте страны, где в дни единого дня голосования пройдут крупные выборы. Всего на сегодняшний день обучение прошли свыше 65 тысяч будущих наблюдателей.

Григорьев также отметил, что помимо «Золотого стандарта» они смогут использовать специально разработанные чек-листы для контроля за ключевыми электоральными процедурами.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что в регионах созданы все условия для обеспечения полноценной и многоформатной среды общественного контроля на выборах. Он представил новый доклад НОМ, в котором проанализирован опыт подготовки общественников к наблюдению в ЕДГ-2024.

Брод подчеркнул, что во всех регионах проведения выборов работают общественные штабы, которые стали ключевыми и авторитетными площадками для формирования объективной и правовой оценки выборов.

Правозащитник подчеркнул важность обеспечения безопасности и возможности волеизъявления избирателей.

«Созданы временные и экстерриториальные избирательные участки с учётом того, чтобы могли проголосовать эвакуированные граждане из приграничных районов. В Курской области, как и во всех приграничных регионах, где проходят выборы в Единый день голосования, созданы общественные штабы по наблюдению за выборами, проведена подготовка общественных наблюдателей. В восьми регионах России (Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополь) предусмотрено досрочное голосование на усмотрение избирательных комиссий. Этот процесс также будет обеспечен общественным контролем», — приводит пресс-служба его слова.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что в регионах электронная форма голосования становится всё более популярной. Вместе с этим развивались инструменты наблюдения за технологией.

По его словам, наблюдение за электронным голосованием становится нормой общественного контроля. Были разработаны чек-листы, которые позволяют каждому человеку, даже без глубоких технических знаний, проконтролировать все этапы процесса, начиная от корректности подачи заявок и заканчивая подсчётом голосов на федеральной платформе.

Асафов отметил, что за московской системой электронного голосования будет обеспечен общественный контроль.

«Почивать на лаврах нельзя. По опыту избирательных кампаний в Москве и Московской области мы видим вражескую дискредитацию всех форм голосования», — цитирует его слова пресс-служба.

Политолог Дмитрий Солонников отметил, что в Санкт-Петербурге на выборах идёт активная борьба между кандидатами и партиями. Общественный штаб наблюдает за ходом кампаний с самого старта: проводятся круглые столы с НКО, партиями и молодёжью.

«Ещё одна особенность нынешних избирательных кампаний — активность молодежи. Её стало больше и среди кандидатов, и среди наблюдателей, и членов избирательных комиссий. Социологи предсказывают и больший, по отношению к прошлым выборам, процент молодежи среди проголосовавших. Это и реальность патриотических настроений, и, прежде всего, ответственность за будущее своей страны», — приводит слова Солонникова пресс-служба.

По его словам, общественный контроль будет охватывать все избирательные участки региона. Члены штаба, электоральные эксперты лично выезжали в территории, проводили семинары и общались с наблюдателями.

Глава регионального общественного штаба, заместитель председателя ОП Лида Исаргакова сообщила, что в Республике Башкортостан образовательную программу прошли более 3 тысяч наблюдателей. Она отметила, что общественный контроль в регионе вышел на профессиональный уровень. В дни выборов эксперты запланировали круглосуточный мониторинг, а на предстоящую неделю — обсуждение программ партий и проверку готовности УИК к голосованию, добавила Исаргакова.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, председатель ОП КЧР Елена Ляшова сообщила, что в Карачаево-Черкесской Республике наблюдателями стали люди разных профессий: работники культуры, образования, IT-сферы и лидеры молодёжи. Всего более 600 человек прошли подготовку по стандартам Общественной палаты РФ и НОМ.

Руководитель общественного штаба в регионе, председатель ОП Кузбасса Владислав Овчинников заявил, что в Кемеровской области-Кузбассе общественный штаб приступил к наблюдению за сентябрьскими кампаниями в новом составе. В июле в штаб вошли руководитель медиахолдинга П. Фомин, председатель Союза ветеранов СВО А. Савин, известный блогер В. Московская, завкафедрой журналистики, русской литературы и медиакоммуникаций КемГУ А. Чепкасов.

Из наиболее значимых практик работы штаба он отметил Клуб экспертов и привлечение молодёжи к его обсуждениям, проверку доступности участков для голосования, представительство общественников на заседаниях регионального избиркома, а также взаимодействие с партиями при подготовке наблюдателей. Он также подчеркнул высокий уровень конкуренции и активности политических партий в регионе, а также значительное снижение процента отказов в регистрации. В целом, по словам Овчинникова, штаб готов к круглосуточному общественному контролю и проверке всех возможных тревожных сигналов.

Как передавало ИА Регнум, временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ) определила регионы, в которых будет усилен мониторинг избирательного процесса в единый день голосования (ЕДГ).

Ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ Александр Точенов рассказал, что члены группы «сверили часы» по организации работы в единый день голосования и окончательно определились с составом регионов, которые будут охвачены наблюдением. Перечень регионов был утвержден на финальном заседании группы, добавил Точенов.

Так, в Брянской области за выборами будет следить главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, в Оренбургской области — президент международной благотворительной ассоциации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева, в Уфе — член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» Ирина Киркора, в Свердловской области — уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в Самаре — уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Сморода, в Республике Алтай — член народного совета ДНР Елена Шишкина. Глава МРГ Александр Точенов планирует следить за выборами в Хабаровском крае. В Москве за голосованием будет наблюдать президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.