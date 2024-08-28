Москва, 28 августа, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке «плана победы над Россией».

Pavlo Bahmut/Global Look Press Владимир Зеленский

«Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет в сущности киевского режима, продолжаем спецоперацию и достигнем всех целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену новый «план победы над Россией», так как успех Украины зависит от главы Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 27 августа заявил, что власти Украины разработали «план победы» и намерены представить его президенту США Джо Байдену. Успех плана зависит именно от Байдена, отметил Зеленский. По его словам, позже указанный план также будет представлен кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Президент РФ Владимир Путин 12 августа акцентировал, что РФ не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 27 августа заявил, что переговоры между Россией и Украиной в текущих условиях невозможны.