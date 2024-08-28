Москва, 28 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. VK Знакомства и RuStore зафиксировали в России рост интереса к сервисам по поискам потенциального партнёра. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба VK.

IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovni/Global Look Press

Отмечается, что в текущем году пользователи стали в пять раз чаще скачивать приложения для знакомств в RuStore. При этом российская аудитория распределилась между несколькими крупными сервисами по поиску партнёра (дейтинг-сервисами). Пользователи скачивают различные приложения для знакомств, а затем выбирают между ними лучший для себя вариант.

«Мы видим рост интереса к дейтинг-сервисам. Только за первое полугодие 2024 года количество оплат в приложениях для знакомств выросло в 1,5 раза. Самыми популярными приложениями в нашем каталоге стали VK Знакомства, Мамба, Tabor, Мята», — приводит пресс-служба слова директора по продукту RuStore Олега Афанасьева.

Директор сервиса VK Знакомства Игорь Кузнецов отметил, что за первые два года работы VK Знакомств, к осени 2023 года, было создано 100 млн потенциальных знакомств, сейчас — уже 182 млн.

«В этом году мы запустили нестандартные для российского рынка механики: подборки по интересам, возможность поделиться анкетой понравившегося человека. Это делает сервис разнообразным, мотивирует людей к общению», — цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что в сфере онлайн-знакомств всё чаще используется искусственный интеллект. Например, в приложении VK Знакомства нейросети поднимают анкеты пользователей в выдаче, анализируя их интересы и пользовательское поведение. Это помогает быстрее находить наиболее подходящую пару, увеличивать количество успешных знакомств и получать больше лайков. Большинство приложений уделяет особое внимание безопасности и комфорту пользователей. Сервисы для знакомств усиливают проверку при регистрации, применяют искусственный интеллект для проверки профилей и выявления подозрительных аккаунтов, а также пресекают необычную активность пользователей, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, VK модернизировала CDN-сеть для повышения скорости загрузки видеоконтента. Теперь все федеральные округа России и страны СНГ охватывает более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании.

Улучшения помогут пользователям без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач.

Обновленная сеть доставки контента актуальна на фоне роста трафика VK Видео. По данным компании, с начала 2024 года общий видеотрафик вырос на 30%, детский контент — более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз.

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова пояснила, что пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом, а производительность сети VK — до 40 Тбит/с. По её словам, этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет в два раза.