Курчатов, Курская область, 28 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Курчатовском районе Курской области, а также на расположенной в Курчатове Курской АЭС с 29 августа введут дополнительные режимные меры, сообщило правительство региона.

Petrov Sergey/Global Look Press

Решением оперштаба контртеррористической операции (КТО) въезд в Курчатов будет временно ограничен, написал в своём Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — отметил Смирнов.

На въездах в город будут организованы блокпосты. Жители, имеющие регистрацию в Курчатове, смогут свободно въезжать в город, а те, кто работает в Курчатове, но зарегистрированы в другом месте, должны будут получить пропуск, отметил врио губернатора.

«Все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании. Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», — добавил Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ на данном направлении к 28 августа превысили 7000 человек.

27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть Курскую АЭС. Он заявил, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию станции. По словам главы МАГАТЭ, Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному», но бои идут всего в нескольких километрах от станции, и это вызывает серьёзные опасения.

22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу.

Росгвардия 28 августа сообщила об обнаружении вблизи Курской АЭС обломка реактивного снаряда HIMARS. Его боевая часть вошла в землю, инженеры уничтожили снаряд на месте с соблюдением мер безопасности. Станция работает в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом».