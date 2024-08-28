Москва, 28 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Олимпийский комплекс «Лужники» — одна из флагманских площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Там гости могут провести марафон тренировок, узнать больше об экономике столицы и даже посетить интерактивную зону. Посетив площадку в «Лужниках», можно будет не только найти занятие на любой вкус, но и даже увидеть будущее, считают эксперты.

moscow2030. mos.ru Площадка форума-фестиваля «Москва 2030» в Лужниках

Гости «Лужников» смогут больше узнать и о том, как развивается экономика города. Как отметила заместитель мэра, руководитель Департамента экономической политики Москвы Мария Багреева, российская столица — одна из пяти крупнейших городских экономик мира и главный экономический центр России. Она напомнила, что экономика города создается теми, кто в нём живет, учится и работает, поэтому для ее развития важен вклад каждого человека.

«Посетители форума-фестиваля узнают о том, как формировалась экономика Москвы, как она развивается сейчас и какие тренды нас ждут в будущем, получат полезные советы по личным финансам и инвестициям, налогам, бережливым навыкам и другим темам от наших экспертов. Как будет развиваться в Москве высокотехнологичный сектор экономики, предпринимательство, производство, наука, информационные технологии до 2030 года, известно из обнародованной мэром Москвы стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций», — сказала заместитель мэра.

moscow2030. mos.ru Площадка форума-фестиваля «Москва 2030» в Лужниках

По словам Багреевой, особое положение и роль столицы в развитии целой страны всегда делали её точкой притяжения для российских и иностранных предпринимателей, а постоянно растущая экономика оказывала серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города.

«Мы приготовили для гостей форума-фестиваля много интересного и приглашаем всех посетить самое яркое и масштабное событие второй половины лета в столице», — сказала Багреева.

В том числе, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» правительство Москвы представит в «Лужниках» павильон, посвященный развитию экономики города и ее будущему.

«Его главная задача — показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, её основой», — сказала Багреева.

Увидят гости форума-фестиваля и достижения городского хозяйства. Например, в «Лужниках» проходит экскаватор-шоу, во время которого машинист ПАО «МОЭК» демонстрирует виртуозное управление многотонной техникой. Кроме того, на Аллее славы установлено почти 100 единиц различной коммунальной техники. Многое, к слову, можно осмотреть изнутри.

moscow2030. mos.ru Площадка форума-фестиваля «Москва 2030» в Лужниках

Для посетителей форума-фестиваля в «Лужниках» создали и мультиспортивную площадку. Там оборудовали большой скейт-парк, организовали зону для фиджитал-спорта, создали беговой центр и площадки для пляжного волейбола. В каждой зоне проходят мастер-классы и соревнования для любителей и профессионалов.

«Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» даёт возможность москвичам и гостям столицы не только познакомиться с достижениями нашего города, но и заглянуть в будущее, — считает заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы по прыжкам в воду, заместитель генерального директора по спортивной подготовке ГБУ «МГФСО» Москомспорта Глеб Гальперин. — Более того, они могут прикоснуться к этому будущему, стать его непосредственными участниками».

Гальперин подчеркнул, что уникальность мультиспортивной площадки в «Лужниках» заключается в том, что она объединяет сразу несколько видов спорта и каждый найдёт здесь занятие по душе. В «Лужниках» представлено 18 тематических зон, специально созданных для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Они подойдут для поклонников экстремальных, игровых, пляжных видов спорта, фитнес-дисциплин и, конечно, активно развивающегося сейчас направления — фиджитал-спорта.

«Мультиспортивная площадка в «Лужниках» стала местом притяжения для поклонников активного образа жизни», — рассказал ИА Регнум заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр, директор ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» Михаил Чипурин. По его мнению, это наглядно демонстрирует, что город активно развивает физическую культуру, создавая комфортные условия для занятия спортом.

moscow2030. mos.ru Площадка форума-фестиваля «Москва 2030» в Лужниках

«Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут убедиться, что начать заниматься спортом легко — достаточно выбрать понравившуюся активность и прийти на своё первое занятие», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября на более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.